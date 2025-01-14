نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البكالوريا المصرية".. وزراء وخبراء يناقشون نظامًا جديدًا لتطوير التعليم الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد جلسات الحوار المجتمعي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، إلى جانب نخبة من خبراء التربية وأساتذة الجامعات، لمناقشة تفاصيل مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" المقرر تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل.

شارك في الجلسات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الحالي، إلى جانب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور الهلالي الشربيني والدكتور أحمد زكي بدر، الوزيرين الأسبقين للتربية والتعليم.

وتهدف هذه اللقاءات إلى مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بمقترح الشهادة الجديدة، التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي. يركز النظام على تقليص عدد المواد الدراسية لتخفيف العبء على الطلاب وأسرهم، وتقديم مسارات تعليمية متنوعة تتماشى مع اهتمامات وقدرات الطلاب. كما تتناول النقاشات القواعد العامة لتحديد مجموع الدرجات، وآليات التقييم المستمر، وإتاحة فرص متعددة لدخول الامتحانات.

تأتي هذه الجلسات في إطار حرص الوزارة على إشراك كافة الأطراف المعنية في تطوير النظام التعليمي، بما يعزز من جودة التعليم الثانوي ويرفع كفاءة المخرجات التعليمية، لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان قد أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية كبديل لنظام الثانوية العامة التقليدي، على أن يبدأ تطبيقه مع الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل.

وأوضح الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن هذا النظام يهدف إلى تطوير المهارات الفكرية والنقدية لدى الطلاب بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، مع التركيز على التعلم متعدد التخصصات من خلال دمج المواد العلمية والأدبية والفنية. كما يتضمن النظام التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، إلى جانب الاعتراف الدولي بالشهادة وإتاحة فرص متعددة للامتحانات عبر جلستين سنويًا.

يتكون نظام شهادة البكالوريا المصرية من مرحلتين: المرحلة التمهيدية التي تشمل الصف الأول الثانوي، والمرحلة الرئيسية التي تغطي الصفين الثاني والثالث الثانوي. في المرحلة التمهيدية، يدرس الطلاب عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، مثل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى. كما يدرسون مواد إضافية خارج المجموع، منها اللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة، وعلوم الحاسب.

أما في المرحلة الرئيسية، فتختلف المواد الأساسية والتخصصية حسب الصف الدراسي. في الصف الثاني الثانوي، تشمل المواد الأساسية اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، بينما يختار الطالب مادة واحدة من المواد التخصصية، مثل الرياضيات والفيزياء ضمن مسار الهندسة وعلوم الحساب، أو الأحياء والكيمياء ضمن مسار الطب وعلوم الحياة، أو الجغرافيا والإحصاء ضمن مسار الآداب والفنون. أما في الصف الثالث الثانوي، تستمر المواد الأساسية وتتنوع المواد التخصصية وفقًا لنفس المسارات، مع التركيز على مستويات متقدمة في التخصصات المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن الامتحانات في المرحلة الرئيسية تتاح بفرصتين سنويًا: في شهري مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي، ويونيو وأغسطس للصف الثالث الثانوي. يتم تقديم الامتحان لأول مرة مجانًا، بينما تُفرض رسوم قدرها 500 جنيه لكل محاولة إضافية. ويُحسب المجموع النهائي بجمع درجات الطالب في المواد السبع الأساسية، حيث تُحتسب درجة كل مادة من 100 درجة.