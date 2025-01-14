نعرض لكم الان تفاصيل خبر رسوم ترامب المرتقبة تدفع أسعار الذهب للصعود من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2025 12:15 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بحالة عدم اليقين المحيطة بسياسات إدارة ترامب القادمة، وتوجهات المستثمرين قبل صدور بيانات أمريكية حاسمة قد تقدم رؤى حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.34% ليصل إلى 2,669.53 دولاراً للأونصة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.33% لتصل إلى 2,687.50 دولاراً.

وكانت أسعار المعدن النفيس قد تراجعت بنحو 1% يوم الإثنين بسبب قوة الدولار الأمريكي المدعومة ببيانات الوظائف القوية الصادرة الأسبوع الماضي، مما قلل من شهية المستثمرين تجاه الذهب.

وأعادت بيانات الوظائف القوية التأكيد على موقف الاحتياطي الفيدرالي المتحفظ بشأن خفض معدلات الفائدة هذا العام، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى تضخم.

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وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في شركة “KCM Trade” لرويترز: «السبب وراء أداء الذهب الأفضل في فترة قوة الدولار الحالية مقارنة بالماضي يعود إلى المخاوف التضخمية لدى المستثمرين… لقد استعاد الذهب دوره كملاذ للتحوط ضد التضخم».

وكشف استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات المستهلكين الأمريكيين لمسار التضخم كانت متباينة خلال الشهر الماضي.

ويُعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة يقلل من جاذبية المعدن كأصل لا يدر عائداً.

وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، وتقرير مؤشر أسعار المنتجين لاحقاً للحصول على مزيد من المؤشرات حول الاقتصاد ومسار سياسة الفدرالي لعام 2025. كما من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وأضاف واترر: «إذا شهدنا أرقام تضخم أقل من المتوقع هذا الأسبوع، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ضغوط بيع على الدولار الأميركي، مما قد يعزز الذهب مع انخفاض تكلفته الشرائية».