جولد إيرا تستهدف الاستحواذ على 20% من سوق الذهب

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2025 12:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال أسامة زرعي رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة جولد إيرا لتجارة الذهب، إنها تستهدف الوصول بحصتها في سوق السبائك والجنيهات الذهبية المصرية إلى 20% هذا العام.

وأشار زرعي، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، إلى أن الشركة تستحوذ حاليًا على 10% من حجم السوق، وتطمح للوصول إلى 40% خلال 5 سنوات.

ونوّه بأن الشركة بصدد افتتاح مصنع جديد للسبائك الذهبية على مساحة 1100 متر مربع بمنطقة الضاهر في محافظة القاهرة.

وأوضح زرعي أن المصنع الجديد سيوفر 1500 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن المعدات اللازمة وصلت وجارٍ تركيبها.

ولفت رئيس أبحاث الشرق الأوسط في “جولد إيرا” إلى أن الشركة ستستقبل وفدًا خارجيًا لتدريب العاملين على استخدام الماكينات؛ لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

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وأضاف أن “جولد إيرا” تستهدف افتتاح فرع جديد للشركة في محافظة أسيوط قريبًا؛ لتعزيز وجودها بالسوق المحلية.

وكان ناجي بدير، الرئيس التنفيذي لشركة جولد إيرا، قد صرَّح بأنها تستهدف دخول السوق الأمريكية مع بداية العام الجاري، لافتًا إلى تصدير منتجات الشركة إلى الإمارات والسعودية وبعض الدول العربية الأخرى.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك 7 فروع في مصر، وتستهدف الوصول بها إلى 15 فرعًا خلال العام الحالي، بافتتاح 8 فروع جديدة في عدد من المحافظات.