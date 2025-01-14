- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولد إيرا تستهدف الاستحواذ على 20% من سوق الذهب من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2025 12:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال أسامة زرعي رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة جولد إيرا لتجارة الذهب، إنها تستهدف الوصول بحصتها في سوق السبائك والجنيهات الذهبية المصرية إلى 20% هذا العام.
وأشار زرعي، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، إلى أن الشركة تستحوذ حاليًا على 10% من حجم السوق، وتطمح للوصول إلى 40% خلال 5 سنوات.
ونوّه بأن الشركة بصدد افتتاح مصنع جديد للسبائك الذهبية على مساحة 1100 متر مربع بمنطقة الضاهر في محافظة القاهرة.
وأوضح زرعي أن المصنع الجديد سيوفر 1500 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن المعدات اللازمة وصلت وجارٍ تركيبها.
ولفت رئيس أبحاث الشرق الأوسط في “جولد إيرا” إلى أن الشركة ستستقبل وفدًا خارجيًا لتدريب العاملين على استخدام الماكينات؛ لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
تابعنا على | Linkedin | instagram
وأضاف أن “جولد إيرا” تستهدف افتتاح فرع جديد للشركة في محافظة أسيوط قريبًا؛ لتعزيز وجودها بالسوق المحلية.
وكان ناجي بدير، الرئيس التنفيذي لشركة جولد إيرا، قد صرَّح بأنها تستهدف دخول السوق الأمريكية مع بداية العام الجاري، لافتًا إلى تصدير منتجات الشركة إلى الإمارات والسعودية وبعض الدول العربية الأخرى.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك 7 فروع في مصر، وتستهدف الوصول بها إلى 15 فرعًا خلال العام الحالي، بافتتاح 8 فروع جديدة في عدد من المحافظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولد إيرا تستهدف الاستحواذ على 20% من سوق الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.