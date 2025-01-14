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عاجل - بدء مناقشة نظام شهادة البكالوريا بمشاركة وزراء حاليين وسابقين

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أحمد جودة - القاهرة - شارك عدد من الوزراء السابقين والحاليين فى الحوار المجتمعى لمناقشة نظام شهادة البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه العام الدراسى الأول، كان من بين الحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم السابق والدكتور الهلالى الشربينى الوزير الأسبق والدكتور أحمد زكى بدر الوزير الأسبق، بالإضافة إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وعدد من أساتذة الجامعات وخبراء التربية.

وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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