أنجلينا جولي تدعم المتضررين من حرائق لوس أنجلوس

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 06:55 مساءً - في ظل استمرار حرائق الغابات في لوس أنجلوس، التي تسببت في تدمير المنازل وتهديد الأرواح، يتكاتف المشاهير لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة.

من بين هؤلاء النجوم، كانت أنجلينا جولي وابنها نوكس، البالغ من العمر 16 عامًا، حيث تم رصدهما وهما يساهمان في جمع المستلزمات الأساسية لمساعدة ضحايا الحرائق.

في منطقة لوس فيليز، ظهرت أنجلينا وهي تضع أكياسًا ورقية مليئة بالبقالة والمياه في صندوق السيارة، بينما كان نوكس يساعدها في تحميل الأغراض.

كما تحدثت الممثلة الشهيرة في مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل”، حيث أكدت قائلة: “نعم، لدينا أشخاص في منزلنا”، مشيرة إلى أنها ستتبرع للأسر المتضررة من الحرائق وستستقبلهم في منزلها.

أنجلينا جولي، البالغة من العمر 49 عامًا، التي كانت دائمًا ناشطة في الأعمال الإنسانية، تشارك مع أطفالها الخمسة، وهم مادوكس (23 عامًا)، باكس (21 عامًا)، زهرة (20 عامًا)، شيلوه (18 عامًا)، وفيفيان (16 عامًا)، توأم نوكس، من زوجها السابق براد بيت. وقد أظهرت التزامها بتقديم الدعم العاجل للمتضررين من الحرائق.

وفي سياق متصل، قدمت عائلة كلوي كارداشيان دعمًا مماثلًا من خلال التبرعات.