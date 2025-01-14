نشكركم على متابعتكم خبر أسرار الأناقة لقصيرات القامة: تجنبي هذه الأخطاء لإطلالة ساحرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 11:51 صباحاً - متابعة بتول ضوا
تبحث الكثير من السيدات قصيرات القامة عن إطلالات أنيقة وجذابة تبرز جمالهن وتزيد من ثقتهن بأنفسهن. لكن في بعض الأحيان، قد تقع بعضهن في أخطاء بسيطة تؤثر سلبًا على مظهرهن. في هذا المقال، سنكشف لكِ عن أبرز هذه الأخطاء وكيفية تجنبها للحصول على إطلالة مثالية.
- الملابس الفضفاضة والكبيرة الحجم: ارتداء ملابس فضفاضة بشكل مبالغ فيه يجعل القامة تبدو أقصر وأكثر امتلاءً. من الأفضل اختيار ملابس مُحكمة ولكن مريحة، تُحدد شكل الجسم بلطف دون أن تكون ضيقة للغاية.
- الطبعات الكبيرة والرسومات الضخمة: النقوش الكبيرة تجذب الانتباه وتُقسم الجسم بصريًا، مما يُقلل من طول القامة. يُفضل اختيار الطبعات الصغيرة والناعمة أو الخطوط العمودية التي تُعطي إيحاء بالطول.
- الفساتين والتنانير الطويلة جدًا: الفساتين والتنانير التي تصل إلى الأرض تُخفي شكل الساقين وتجعل القامة تبدو أقصر. الطول المثالي هو الذي يصل إلى الركبة أو أسفلها بقليل.
- الأحذية الضخمة وذات الأربطة الكثيرة: الأحذية الضخمة تُثقل المظهر وتجعل القدم تبدو أكبر، مما يُقلل من طول الساق. يُفضل اختيار الأحذية الأنيقة ذات الكعب العالي أو المتوسط، أو الأحذية المسطحة المدببة من الأمام.
- ارتداء حزام عريض على الخصر: الحزام العريض يُقسم الجسم إلى قسمين ويُقلل من طول القامة. يُفضل اختيار حزام رفيع بلون الملابس أو بلون قريب منه.
- تجنب ارتداء لون واحد من الرأس إلى القدم: ارتداء لون واحد يُعطي إيحاء بالطول، خاصةً إذا كان لونًا داكنًا.
- الإفراط في ارتداء الإكسسوارات الكبيرة: الإكسسوارات الكبيرة تُشتت الانتباه وتجعل القامة تبدو أقصر. يُفضل اختيار إكسسوارات بسيطة وأنيقة.
- اختيار الملابس ذات القصات العمودية: تُعطي هذه القصات إيحاء بالطول وتُحسن شكل الجسم.
- ارتداء الكعب العالي: يُعتبر الكعب العالي من أفضل الحلول لإضافة طول للقامة، ولكن يجب اختياره بعناية بحيث يكون مريحًا ولا يُسبب أي مشاكل صحية.
- الاهتمام بتناسق الألوان: يُفضل اختيار ألوان متناسقة تُبرز جمال الجسم وتُعطي إيحاء بالطول.
- الثقة بالنفس: أهم شيء هو الثقة بالنفس والرضا عن شكل الجسم، فالجمال الحقيقي ينبع من الداخل