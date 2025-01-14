أسرار الأناقة لقصيرات القامة: تجنبي هذه الأخطاء لإطلالة ساحرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 11:51 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تبحث الكثير من السيدات قصيرات القامة عن إطلالات أنيقة وجذابة تبرز جمالهن وتزيد من ثقتهن بأنفسهن. لكن في بعض الأحيان، قد تقع بعضهن في أخطاء بسيطة تؤثر سلبًا على مظهرهن. في هذا المقال، سنكشف لكِ عن أبرز هذه الأخطاء وكيفية تجنبها للحصول على إطلالة مثالية.

الملابس الفضفاضة والكبيرة الحجم: ارتداء ملابس فضفاضة بشكل مبالغ فيه يجعل القامة تبدو أقصر وأكثر امتلاءً. من الأفضل اختيار ملابس مُحكمة ولكن مريحة، تُحدد شكل الجسم بلطف دون أن تكون ضيقة للغاية.

الطبعات الكبيرة والرسومات الضخمة: النقوش الكبيرة تجذب الانتباه وتُقسم الجسم بصريًا، مما يُقلل من طول القامة. يُفضل اختيار الطبعات الصغيرة والناعمة أو الخطوط العمودية التي تُعطي إيحاء بالطول.

الفساتين والتنانير الطويلة جدًا: الفساتين والتنانير التي تصل إلى الأرض تُخفي شكل الساقين وتجعل القامة تبدو أقصر. الطول المثالي هو الذي يصل إلى الركبة أو أسفلها بقليل.

الأحذية الضخمة وذات الأربطة الكثيرة: الأحذية الضخمة تُثقل المظهر وتجعل القدم تبدو أكبر، مما يُقلل من طول الساق. يُفضل اختيار الأحذية الأنيقة ذات الكعب العالي أو المتوسط، أو الأحذية المسطحة المدببة من الأمام.

ارتداء حزام عريض على الخصر: الحزام العريض يُقسم الجسم إلى قسمين ويُقلل من طول القامة. يُفضل اختيار حزام رفيع بلون الملابس أو بلون قريب منه.

تجنب ارتداء لون واحد من الرأس إلى القدم: ارتداء لون واحد يُعطي إيحاء بالطول، خاصةً إذا كان لونًا داكنًا.

الإفراط في ارتداء الإكسسوارات الكبيرة: الإكسسوارات الكبيرة تُشتت الانتباه وتجعل القامة تبدو أقصر. يُفضل اختيار إكسسوارات بسيطة وأنيقة.