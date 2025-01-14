مانشستر سيتي يحسم صفقة دفاعية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 11:51 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي، حسم تعاقده مع المدافع البرازيلي، فيتور ريس، لاعب بالميراس.

وكانت رئيس النادي البرازيلي، صرح خلال الساعات الماضية، بأن المفاوضات ما زالت مستمرة مع النادي الإنكليزي، بعد رفض العرض الأول الذي قدمه لضم فيتور ريس.

وفي آخر المستجدات، أفاد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي: “توصل مانشستر سيتي لاتفاق شفهي الآن مع نادي بالميراس بشأن التوقيع مع فيتور ريس عبر صفقة تبلغ قيمتها 40 مليون يورو تقريباً”.

وأضاف: “يريد مانشستر سيتي أن يكون الانتقال فورياً، وفيتور ريس سيخضع للكشف الطبي ويوقع العقد بمجرد انتهاء الأندية من مراجعة جميع الوثائق”.

يشار إلى أن فيتور ريس يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.