أخطاء شائعة عند قياس ضغط الدم: تجنبها للحصول على قراءات دقيقة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 11:51 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعد قياس ضغط الدم من الفحوصات الروتينية الهامة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية. ومع ذلك، قد تؤدي بعض الأخطاء الشائعة أثناء القياس إلى قراءات غير دقيقة، مما قد يتسبب في قلق غير ضروري أو تأخير في التشخيص الصحيح. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على هذه الأخطاء وتقديم إرشادات للحصول على قراءات دقيقة.