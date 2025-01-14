نشكركم على متابعتكم خبر أخطاء شائعة عند قياس ضغط الدم: تجنبها للحصول على قراءات دقيقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 11:51 صباحاً - متابعة بتول ضوا
يُعد قياس ضغط الدم من الفحوصات الروتينية الهامة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية. ومع ذلك، قد تؤدي بعض الأخطاء الشائعة أثناء القياس إلى قراءات غير دقيقة، مما قد يتسبب في قلق غير ضروري أو تأخير في التشخيص الصحيح. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على هذه الأخطاء وتقديم إرشادات للحصول على قراءات دقيقة.
- وضعية الجلوس الخاطئة: الجلوس بطريقة غير صحيحة، مثل وضع الساقين بشكل متقاطع أو عدم دعم الظهر، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع قراءة ضغط الدم. يجب الجلوس على كرسي مع دعم الظهر والقدمين مسطحة على الأرض.
- وضع الذراع بشكل غير صحيح: يجب وضع الذراع على سطح مستوٍ بحيث يكون مستوى الكفة في نفس مستوى القلب. إذا كانت الذراع منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، فقد تتأثر القراءة.
- حجم الكفة غير المناسب: استخدام كفة كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا بالنسبة لحجم الذراع يؤدي إلى قراءات غير دقيقة. يجب اختيار الكفة المناسبة لحجم الذراع.
- التحدث أو الحركة أثناء القياس: التحدث أو الحركة أثناء القياس يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت. يجب البقاء هادئًا وثابتًا أثناء القياس.
- عدم الراحة قبل القياس: ممارسة الرياضة أو شرب الكافيين أو التدخين قبل القياس مباشرة يؤثر على قراءة ضغط الدم. يجب الاسترخاء لمدة 5 دقائق على الأقل قبل القياس.
- امتلاء المثانة: امتلاء المثانة يؤثر على قراءة ضغط الدم. يجب تفريغ المثانة قبل القياس.
- القياس المتكرر دون فاصل زمني: القياس المتكرر مباشرة بعد القياس الأول قد يعطي قراءات مختلفة. يجب الانتظار دقيقة أو دقيقتين بين القياسات.
- عدم معايرة الجهاز: يجب معايرة جهاز قياس ضغط الدم بشكل دوري للتأكد من دقته.
- وضع الكفة على الملابس: وضع الكفة فوق الملابس السميكة يؤثر على دقة القراءة. يجب وضع الكفة مباشرة على الجلد.
- الحالة النفسية: التوتر والقلق يؤثران على قراءة ضغط الدم. يجب محاولة الاسترخاء قبل القياس