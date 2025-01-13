مال وأعمال

إسرائيل تتكبد خسائر بقيمة 34 مليار دولار منذ بدء الحرب على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسرائيل تتكبد خسائر بقيمة 34 مليار دولار منذ بدء الحرب على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يناير 2025 07:12 مساءً - العربية نت _ قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل تكبدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

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وأضافت الوزارة أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليار دولار) في ديسمبر، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين مع حركة حماس الفلسطينية في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

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وبسبب الحربين، بلغ العجز المستهدف للعام الماضي 6.6%.

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وبلغ العجز لعام 2024 بأكمله 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.2% في عام 2023.

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وارتفعت الإيرادات الضريبية 27.6% في ديسمبر و7.3% في 2024.

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فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة اليوم الإثنين، أن 19 فلسطينيا قتلوا خلال الأربع وعشرين ساعة، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 46584 قتيلا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس قبل خمسة عشر شهرا. وقالت الوزارة في بيان “وصل للمستشفيات 19 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية”، لافتة إلى أن “حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46584 شهيدا و109731 إصابة” منذ السابع من أكتوبر 2023.

ودمرت إسرائيل معظم قطاع غزة وأجبرت نحو 90% من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح من منازلهم.

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون، اليوم الإثنين، إن الوسطاء الأمريكيين والعرب حققوا تقدما كبيرا خلال الليل نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس والإفراج عن عشرات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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