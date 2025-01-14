نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يبحث مع رئيس أرامكو السعودية فرص الاستثمارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:13 صباحاً - دوت الخليج_ زار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المملكة العربية السعودية، بعد دعوة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي، لحضور افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض “اكتفاء” والذي عقد في مدينة الدمام ونظمته شركة أرامكو السعودية.

وألقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودي، عرض توضيحي لرؤية قطاع الطاقة والركائز الأساسية لها، والتي تتضمن العناصر التقنية من زيادة إنتاج بجانب المحفزات المهمة مثل تطوير العنصر البشري والإبتكار والتحول الرقمي التي تساهم في تطوير القطاع، وضمان التقدم المستمر.

وأوضح أن أهم المشروعات في مجالات الغاز والبتروكيماويات الجارية في القطاع، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يلعبه برنامج “إكتفاء” في دعم جهود التعاون داخل القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق مساعدة الشركات على بدء أعمالها داخل المملكة العربية السعودية، لتحقيق نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات والتقنيات.

وشدد وزير الطاقة السعودي على أهمية التعاون بين الحكومات وشركات القطاع الخاص لتخطي التحديات العالمية الراهنة وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزير البترول يبحث مع رئيس شركة أرامكو السعودية تعظيم الشراكة مع شركات البترول المصرية

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وعلى صعيد اخر عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض “اكتفاء” الذي تستضيفه مدينة الدمام بالسعودية، بحضور ياسر مفتي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، حيث تم في بداية الاجتماع التأكيد على العلاقة الإستراتيجية بين شركة أرامكو وشركات القطاع المصرية.

واستعرض وزير البترول، خطة مصر المستقبلية في مجال الطاقة في ظل الإصلاحات الحالية والمتركزة على ستة محاور أساسية لتخطى التحديات العالمية الراهنة، كما عرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها القطاع وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر سلسلة القيمة المضافة للقطاع.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع أهمية التعاون المتبادل في مجال الطاقة وزيادة المشروعات المشتركة بين شركة أرامكو والشركات المصرية، مما يعود بالنفع على الجميع. وتأتى هذه الجهود فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التى تمتلكها مصر.

وشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من وزراء المملكة العربية السعودية بجانب عدد من القياديين التنفيذيين في كبري الشركات العالمية والمستثمرين والموردين.