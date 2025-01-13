جوارديولا يحدد أولويات مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 06:55 مساءً - حدد الإسباني، بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الأولويات التي يعمل عليها ناديه في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويعد مهاجم آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، والمدافع الأوزبكي، عبد القادر خوسانوف من أبرز الصفقات التي يعمل عليها النادي الإنكليزي.

وقال جوارديولا، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي: “لا أعرف ما سنفعله في سوق الانتقالات الشتوية هذه، لن أعلق على أي شيء قد يكون مستمراً”.

وعند سؤاله عن خوسانوف، قال: “لم نعلن عن أي شيء، النادي لم يعلن عن أي شيء، وأظن أن جميع الأمور واضحة أمامكم الآن”.

وعن كايل ووكر الذي طلب الرحيل، قال بيب: “لقد قلت ما قلته عنه وليس لدي ما أضيفه، أبلغتكم أنه طلب الرحيل، لا جديد يمكنني قوله”.

وأتم حديثه بهذا الشأن: “منذ بداية الموسم كانت رغبتنا في تدعيم خط الدفاع ووسط الملعب. المراكز الهجومية نحن بخير إلى حد ما فيها، ولكننا نكافح كثيرًا طوال الموسم في وسط الملعب والدفاع”.