اتحاد جدة يعلن غياب لاعبه لعدة أسابيع

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 01:52 مساءً - أعلن نادي الاتحاد السعودي عن إصابة لاعبه عبد العزيز البيشي، أثناء مباراة فريقه أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتعرض عبد العزيز البيشي للإصابة خلال مشاركته في المباراة، حيث غادرها عند الدقيقة 13 متأثراً بالإصابة.

ووفقاً لما ذكره العميد عبر حسابه الرسمي، اليوم الاثنين، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها البيشي كشفت عن إصابة في عضلة الفخذ الأيمن.

وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع، قبل أن العودة للمشاركة مع الفريق في المباريات.