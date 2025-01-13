انت الأن تتابع خبر ريم مصطفى تتألق بإطلالة فسفورية جريئة.. والكلب يشاركها في مفاجأة غير متوقعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تألقت النجمة ريم مصطفى في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» بإطلالة ساحرة وغير تقليدية أظهرت ذوقها الراقي وقدرتها على اختيار تفاصيل استثنائية لافتة.
ريم مصطفى تتألق بإطلالة فسفورية ..والكلب يشاركها في مفاجأة غير متوقعة
- اختارت ريم فستانًا طويلًا من اللون الفسفوري الجريء الذي خطف الأنظار منذ اللحظة الأولى، بتصميم مكشوف الأكتاف أضفى لمسة من الجرأة والأنوثة على الإطلالة. الفستان الطويل تميز بقصّته البسيطة، ما جعله يبرز جمال قوامها بأسلوب أنيق دون مبالغة.
ريم مصطفى تتألق بإطلالة فسفورية
- الشعر الأشقر المنسدل أسفل ظهرها أكمل تفاصيل الإطلالة، حيث ظهر بتصفيف ناعم وانسيابي يعكس جمالها الطبيعي، وأضاف حيوية للإطلالة الصيفية اللافتة. أما المكياج، فجاء متناسقًا مع اللوك العام، حيث اختارت ريم ألوانًا ناعمة مع لمسة من الجرأة في تفاصيل العيون والشفاه، مما أضاف إشراقة خاصة لوجهها.
- ما زاد الإطلالة تميزًا هو الأقراط الطويلة المصنوعة من اللؤلؤ التي ارتدتها، حيث أضافت بريقًا ولمسة كلاسيكية راقية جعلتها محط إعجاب الجمهور.
- لكن العنصر الأكثر دهشة في هذا الظهور كان اختيار ريم مصطفى أن تغطي كلبها بسترة مطابقة تمامًا للون وتصميم فستانها، في لمسة مبتكرة تعكس حبها للتفاصيل وشغفها بالتميز حتى في أصغر الأمور.
- تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور التي نشرتها، حيث انهالت التعليقات المشيدة بجمالها وأناقتها، ووصفها البعض بأنها جمعت بين الجرأة والبساطة في إطلالة واحدة مبهرة.
- هذا الظهور يؤكد مرة أخرى أن ريم مصطفى لا تزال واحدة من أبرز النجمات اللاتي يتمتعن بحس عالٍ في الموضة والجمال، حيث لا تخشى تجربة أفكار جديدة تعكس شخصيتها المتفردة وتبرز جمالها الطبيعي.