ريم مصطفى تتألق بإطلالة فسفورية جريئة.. والكلب يشاركها في مفاجأة غير متوقعة

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رياض - احمد صلاح - تألقت النجمة ريم مصطفى في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» بإطلالة ساحرة وغير تقليدية أظهرت ذوقها الراقي وقدرتها على اختيار تفاصيل استثنائية لافتة.

ريم مصطفى تتألق بإطلالة فسفورية ..والكلب يشاركها في مفاجأة غير متوقعة

اختارت ريم فستانًا طويلًا من اللون الفسفوري الجريء الذي خطف الأنظار منذ اللحظة الأولى، بتصميم مكشوف الأكتاف أضفى لمسة من الجرأة والأنوثة على الإطلالة. الفستان الطويل تميز بقصّته البسيطة، ما جعله يبرز جمال قوامها بأسلوب أنيق دون مبالغة.

ريم مصطفى تتألق بإطلالة فسفورية