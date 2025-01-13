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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مطرب المهرجانات أوكا عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، عن عمل فني جديد يجمعه مع زوجته الفنانة مي كساب.

أوكا يعلن عن عمل فني جديد يجمعه مع مي كساب

وشارك أوكا صورة تجمعه بـ زوجته مي كساب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «عمل جديد»، دون الكشف أي تفاصيل.

تفاصيل أحدث أغاني مي كساب

وتستعد مي كساب لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تجمعها بزوجها أوكا، وعلي لوكا وهي أغنية «احنا أهو»، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب قريبا لتجمع الثنائي معا، والأغنية من نوعية الأغاني الشعبية.

أحدث أعمال مي كساب

ومن ناحية اخري، تواصل حاليا مي كساب، التحضير لمسلسل «النسوة» المقرر عرضه في رمضان 2025، وينتمي للمسلسلات القصيرة، حيث يأتي مكونًا من 15 حلقة.

اخر اعمال مي كساب

وكان اخر اعمال مي كساب هو مسلسل «العتاولة» بطولة النجم أحمد السقا وطارق لطفي، وجدير بالذكر أن مسلسل «العتاولة» يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الأتربي، حنان يوسف، باسم سمره، ميمي جمال، منة تيسير، مريم الجندي، محمد التاجي، مصطفى أبو سريع، نهى عابدين. إنتاج أنور صادق الصباح.

قصة مسلسل العتاولة

ودارت أحداث المسلسل في مدينة الإسكندرية، وجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.