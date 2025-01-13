نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مش كتير".. أحدث أعمال محمد الشرنوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد الشرنوبي عن أحدث أعماله الغنائية في عام 2025 الحالي، تحت عنوان اغنية" مش كتير" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية محمد الشرنوبي الجديدة

و روج محمد الشرنوبي للأغنية عبر إنستجرام، وكتب: أغنية مش كتير النهارده الساعه 3 على كل المنصات، وقد لاقى منشوره تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على السوشيال ميديا.

آية عبد الرازق مع محمد الشرنوبي

وشاركت آية عبد الرازق في تصوير أغنية مش كتير مع الشرنوبي، تدور في إطار رومانسي عاطفي، تحكي مراحل علاقة الحب بين إثنين محبين، وهذه العلاقة تتفاعل بالأحداث التى يمران بها فى حياتهما.

تفاصيل أغنية مش كتير

وجاءت أغنية مش كتير، من كلمات مصطفى ناصر، ألحان وتوزيع موسيقى محمد الشرنوبي، مكس وماستر عمار خاطر، فيما أخرج الفيديو كليب عمرو المهدي، ومن إنتاج شركة جاما ميوزيك للمنتج محمد جابر.

محمد الشرنوبي يستكمل نجاحه في اللون الرومانسي

ومن خلال أغنية مش كتير يستكمل الشرنوبي نجاحه مع اللون الرومانسي، الذى قدمه قبل نهاية 2024 في أغنية قلبي من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع موسيقي مادي، والتى حققت نجاحًا كبيرًا على يوتيوب ومواقع السوشيال ميديا.

اخر اغاني محمد الشرنوبي

وكان اخر اغاني محمد الشرنوبي هي اغنية كان نفسي، وهي من كلمات مصطفى ناصر، ألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وأغنية ما كفاية، وهي من كلمات خالد عصام، ألحان محمد الشرنوبى وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو - عيسى أسود، بالإضافة إلى أغنية على بابك جيت، من كلمات محمد يسري وألحان وتوزيع محمد الشرنوبي وغيرها من الأغاني.

اخر اعمال محمد الشرنوبي

و يحقق محمد الشرنوبي نجاحًا ملحوظًا على مستوى التمثيل، من خلال مسلسل إقامة جبرية، والذي يجمعه بـ هنا الزاهد، وحقق أعلى نسبة مشاهدة عبر منصة Watch it، بعد عرض أول حلقتين، وحظى المسلسل باهتمام كبير من الجمهور، والعمل يضم صابرين ومحمود البزاوي وثراء جبيل، ومن إخراج أحمد سمير فرج.