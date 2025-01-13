مختلفة ومبهجه.. إطلالات دنيا سمير غانم في مسرحية "مكسرة الدنيا"

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة دنيا سمير غانم قلوب جمهورها بإطلالاتها المختلفه في مسرحية "مكسرة الدنيا"، التي عرضتها مؤخرا في الرياض.

إطلالات دنيا سمير غانم في مسرحية "مكسرة الدنيا"

وشاركت دنيا سمير غانم جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع إنستجرام صور إطلالاتها المتعددة في مسرحية "مكسرة الدنيا"، وظهرت بـ 10 إطلالات مختلفة، ضمن مشاهد واستعراضات المسرحية، وحازت الصور إعجاب جمهورها.

موعد عرض مسرحية "مكسرة الدنيا"

ومن جانبه، عرض لـ مسرحية "مكسرة الدنيا" من 3 إلى 7 يناير على مسرح محمد العلي في موسم الرياض، والتي يشارك في بطولتها محمد ثروت وسامي مغاوري وعدد من الفنانين.

تفاصيل مسرحية "مكسرة الدنيا"

مسرحية "مكسرة الدنيا" من إنتاج محمد أحمد السبكي، إخراج أحمد الجندي، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، وتدور أحداثها حول حلويات قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة، التي تواجه تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

و تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها "روكي الغلابة"، كما تشارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم "عايشة الدور".

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم هو فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض في 2022، بطولة هشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وبيومي فؤاد، ومحمد ممدوح، ولوسي، تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركتي سينرجي وروزناما.