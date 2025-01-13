تايلر بيري ينتقد شركات التأمين بسبب حرائق لوس أنجلوس

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 06:55 مساءً - وجه المخرج تايلر بيري انتقادات حادة لشركات التأمين بسبب إلغائها “ملايين الوثائق” لأصحاب المنازل في لوس أنجلوس قبل اندلاع حرائق الغابات المدمرة في المدينة.

وفي منشور له على “إنستغرام” يوم الأحد، أشار بيري إلى مشهد مؤثر لامرأة تستخدم خرطوم حديقة لحماية منزل والديها البالغين من العمر 90 عامًا بعد أن تم إلغاء تأمينهما.

وكتب بيري في منشور مطول: “هل يمكن لأحد أن يجد أن من المروع أن تتمكن شركات التأمين من جمع مليارات الدولارات من المجتمعات على مدى سنوات، ثم فجأة يُسمح لها بإلغاء ملايين الوثائق لنفس الأشخاص الذين ساهموا في ثروتها؟”.

وأضاف تايلر بيري، البالغ من العمر 55 عامًا: “الأشخاص الذين دفعوا أقساط التأمين طوال حياتهم فقدوا كل شيء بسبب الجشع المطلق”.

كما أعرب عن دعمه للأشخاص الذين فقدوا منازلهم، مشيرًا إلى أنه يسعى لمعرفة كيفية مساعدتهم، مؤكدًا أن الجميع في صلواته.

شهدت لوس أنجلوس العديد من الأشخاص، بما في ذلك أصحاب المنازل غير المؤمن عليهم، الذين فقدوا منازلهم في حرائق الغابات المدمرة في منطقتي باليساديس وإيتون.