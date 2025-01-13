انت الأن تتابع خبر تفاصيل موعد ختام سوق الأولين في موسم الرياض 2024 وكيفية حجز التذاكر للمشاركة في الفعاليات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موعد ختام سوق الأولين في موسم الرياض 2024، إذا كنت مهتما بعالم التاريخ والتراث، أو تبحث عن وجهة مريحة وترفيهية، فإن سوق الأولين في موسم الرياض 2024 هو الخيار الأمثل لك لتجربة فريدة ومميزة، وهذا السوق يمزج بين الأصالة والحداثة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الهوية الثقافية والتراثية للمملكة العربية السعودية، كما يوفر منصة مثالية لعرض الحرف اليدوية والتراثية ودعم الصناعة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك، يقدم السوق تجارب تعليمية ممتعة للكبار والصغار.

افتتح سوق الأولين أبوابه في 15 ديسمبر 2024

واستمر حتى أوائل يناير 2025، موفرا لزواره تجربة تسوق فريدة، والسوق يقع في منطقة حيوية ضمن فعاليات موسم الرياض، مما يسهل على الزوار الوصول إليه، حيث يتواجد في حي الملك عبد الله – مخرج 10 – الدائري الشرقي في الرياض، ويفتح يوميا من الساعة 4 مساء حتى 12 منتصف الليل.

خطوات حجز تذاكر الدخول إلى سوق الأولين في الرياض 2024

كشفت إدارة سوق الأولين عن إطلاق خدمة حجز التذاكر عبر الإنترنت من خلال منصة وي بوك، مما يسهل للزوار تنظيم زياراتهم والتقليل من الازدحام،

ويمكنكم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة “وي بوك“.

اختيار خيار حجز تذاكر سوق الأولين والضغط عليه.

تسجيل الدخول إما بإنشاء حساب جديد أو الدخول للحسابات الحالية.

اختيار موعد الزيارة وتحديد عدد التذاكر المرغوبة.

إتمام عملية الدفع إلكترونيا لتأكيد الحجز، ثم سيتم إرسال تذكرة الحجز عبر الإنترنت.

فعاليات سوق الأولين في الرياض 2025

سوق الأولين لا يقتصر على تجربة التسوق التقليدية، بل يقدم أيضا مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتراثية، منها: