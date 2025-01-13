انت الأن تتابع خبر تفاصيل موعد ختام سوق الأولين في موسم الرياض 2024 وكيفية حجز التذاكر للمشاركة في الفعاليات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - موعد ختام سوق الأولين في موسم الرياض 2024، إذا كنت مهتما بعالم التاريخ والتراث، أو تبحث عن وجهة مريحة وترفيهية، فإن سوق الأولين في موسم الرياض 2024 هو الخيار الأمثل لك لتجربة فريدة ومميزة، وهذا السوق يمزج بين الأصالة والحداثة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الهوية الثقافية والتراثية للمملكة العربية السعودية، كما يوفر منصة مثالية لعرض الحرف اليدوية والتراثية ودعم الصناعة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك، يقدم السوق تجارب تعليمية ممتعة للكبار والصغار.
افتتح سوق الأولين أبوابه في 15 ديسمبر 2024
- واستمر حتى أوائل يناير 2025، موفرا لزواره تجربة تسوق فريدة، والسوق يقع في منطقة حيوية ضمن فعاليات موسم الرياض، مما يسهل على الزوار الوصول إليه، حيث يتواجد في حي الملك عبد الله – مخرج 10 – الدائري الشرقي في الرياض، ويفتح يوميا من الساعة 4 مساء حتى 12 منتصف الليل.
خطوات حجز تذاكر الدخول إلى سوق الأولين في الرياض 2024
- كشفت إدارة سوق الأولين عن إطلاق خدمة حجز التذاكر عبر الإنترنت من خلال منصة وي بوك، مما يسهل للزوار تنظيم زياراتهم والتقليل من الازدحام،
ويمكنكم اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لمنصة “وي بوك“.
- اختيار خيار حجز تذاكر سوق الأولين والضغط عليه.
- تسجيل الدخول إما بإنشاء حساب جديد أو الدخول للحسابات الحالية.
- اختيار موعد الزيارة وتحديد عدد التذاكر المرغوبة.
- إتمام عملية الدفع إلكترونيا لتأكيد الحجز، ثم سيتم إرسال تذكرة الحجز عبر الإنترنت.
فعاليات سوق الأولين في الرياض 2025
سوق الأولين لا يقتصر على تجربة التسوق التقليدية، بل يقدم أيضا مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتراثية، منها:
- ليلة التحول: تجربة مميزة تأخذ الزوار في رحلة إلى الماضي، حيث يمكنهم تذوق أجواء الزواج التقليدي النجدي بتفاصيله المثيرة والغامضة.
- دكان الصغيرين: عالم مليء بالمرح والتعلم للأطفال، يحتوي على ورش عمل فنية وألعاب تفاعلية تناسب أعمارهم.
- المزادات التراثية: فرصة فريدة للفوز بقطع تراثية نادرة مثل السجاد اليدوي والعطور التقليدية، عبر مزادات أسبوعية.
- عروض فلكلورية: استمتع بأجواء الأصالة من خلال العروض الموسيقية والاستعراضات الفلكلورية التي تعكس غنى الثقافة السعودية.