انت الأن تتابع خبر تعرف على أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية في مصر الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية في مصر، في الوقت الحالي التحول الرقمي يتلقى اهتمام كبير من قبل وزارة الداخلية، ويذكر أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بالاهتمام بالتحول الرقمي بشكل كبير، في الوقت الحالي يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل فوري في مصر كما يمكن استلامها بشكل مباشر حيث تم إتاحة ذلك من قبل قطاع الأحوال المدنية، خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح الأماكن التي يمكن من خلالها استخراج البطاقة بصورة فورية في مصر، فتابعوا معنا.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية في مصر

يمكن بكل سهولة استخراج بطاقة الرقم القومي الفورية بشكل مباشر من خلال الأماكن الآتية:

يمكن للمواطن الحصول على بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها بصورة فورية من مقر الأحوال المدنية بالعباسية.

فضلًا عن المقرات الأخرى للأحوال المدنية في العديد من المحافظات في الصعيد والوجه البحري.

هذه الميزة تعتبر من أهم المميزات التي يقدمها قطاع الأحوال المدنية حيث أنها تيسر على المواطنين الحصول على بطاقة الرقم القومي بشكل سريع ومباشر.

تطوير الأحوال المدنية

في الآونة الأخيرة تم إجراء الكثير من التطوير بالنسبة لقطاع الأحوال المدنية حيث يمكن للمواطنين الآن الاستفادة من العديد من الخدمات بكل سهولة: