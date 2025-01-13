انت الأن تتابع خبر قرار حاسم من فليك يمنع رحيل أراوخو عن برشلونة بعد الكلاسيكو! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قراره، بشأن رحيل أو استمرار الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع الفريق، والذي طلب الرحيل مؤخرا.

وعاد أراوخو مجددا للمشاركة مع برشلونة،

بعد إصابة طويلة استمرت لأكثر من 6 أشهر، تعرض لها في يوليو الماضي، في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

قرار فليك: