انت الأن تتابع خبر قرار حاسم من فليك يمنع رحيل أراوخو عن برشلونة بعد الكلاسيكو! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حسم الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قراره، بشأن رحيل أو استمرار الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع الفريق، والذي طلب الرحيل مؤخرا.
وعاد أراوخو مجددا للمشاركة مع برشلونة،
- بعد إصابة طويلة استمرت لأكثر من 6 أشهر، تعرض لها في يوليو الماضي، في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.
قرار فليك:
- وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات مكثفة من نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع أراوخو، الذي رحب بالرحيل وخوض التجربة مع السيدة العجوز.
- وشارك أراوخو بالأمس في فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة (5-2)، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الجوهرة المشعة.
- كشف “خافي ميجيل” المقرب من برشلونة، بأن هانز فليك سيطلب خلال الاجتماع من الإدارة الرياضية في برشلونة، خلال الأيام المقبلة، ضرورة استمرار أراوخو حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل.
- وسيعمل برشلونة بالفعل على إيقاف التفاوض مع يوفنتوس من أجل بيع أراوخو في شهر يناير الجاري، خاصة بعد إصابة إينيجو مارتينيز وغيابه المتوقع عن الفريق الكتالوني في 8 مباريات متتالية.