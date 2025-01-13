الرياضة

قرار حاسم من فليك يمنع رحيل أراوخو عن برشلونة بعد الكلاسيكو!

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رياض - احمد صلاح - حسم الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قراره، بشأن رحيل أو استمرار الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع الفريق، والذي طلب الرحيل مؤخرا.

وعاد أراوخو مجددا للمشاركة مع برشلونة،

  • بعد إصابة طويلة استمرت لأكثر من 6 أشهر، تعرض لها في يوليو الماضي، في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

قرار فليك: 

  • وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات مكثفة من نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع أراوخو، الذي رحب بالرحيل وخوض التجربة مع السيدة العجوز.
  • وشارك أراوخو بالأمس في فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة (5-2)، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الجوهرة المشعة.
  • كشف “خافي ميجيل” المقرب من برشلونة، بأن هانز فليك سيطلب خلال الاجتماع من الإدارة الرياضية في برشلونة، خلال الأيام المقبلة، ضرورة استمرار أراوخو حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل.
  • وسيعمل برشلونة بالفعل على إيقاف التفاوض مع يوفنتوس من أجل بيع أراوخو في شهر يناير الجاري، خاصة بعد إصابة إينيجو مارتينيز وغيابه المتوقع عن الفريق الكتالوني في 8 مباريات متتالية.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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