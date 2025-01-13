نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافيينا يشكو سموحة بسبب مهاجم المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الاسيوطى بيانا صحفيا وذلك على إثر توضيح الأزمة المتعلقة بانتقال محمد عصام لاعب سموحه إلى نادي غزل المحلة على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب قد انتقل من صفوف نادى لافيينا إلى صفوف نادى سموحه منذ فترة بعقد بيع تتضمن وقتها نسب إعادة بيع ونسب لنادى لافيينا فى حال إعارة اللاعب لفريق اخر.



فيما قرر مسوؤلى لافيينا أحد فرق دورى القسم الثانى ' ا ' المحترفين تقديم شكوى للإتحاد المصري لكرة القدم ضد النادى السكندرى.

وجاء بيان لافيينا كالتالى:

بعد خمسة أشهر من المحاولات المستمرة والمفاوضات الودية مع إدارة نادي سموحة، نعلن للأسف عن فشلنا في الحصول على صورة من عقد الإعارة للاعب محمد عصام الذي تم إعارته لنادي غزل المحلة من نادي سموحه.

لقد حاولنا بكل الطرق الممكنة التواصل مع إدارة سموحة، ولكن دون جدوى. إن هذا الأمر يتعارض مع المبادئ الرياضية التي ننادي بها، ويؤثر سلبًا على حقوقنا المالية.

لذا، وحرصًا منا على الحفاظ على حقوق نادي لاڤيينا قررنا تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم المصري. نؤمن بأن الكرة

نحن على ثقة بأن اتحاد الكرة سيعمل على التحقيق في هذا الأمر واستعادة حقوقنا.