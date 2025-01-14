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ضبط عنصر إجرامى فى البحيرة تخصص نشاطه فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام عنصر إجرامى، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذاً من دائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبط وعثر بحوزته على (6 فرد خرطوش - بندقية خرطوش– عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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