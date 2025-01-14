أمن المنافذ يضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:28 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبط قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط عدد (3135) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام ضبط عدد (50) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (227) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" ضبط 3 قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.