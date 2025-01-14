أمن القاهرة يضبط سائق سرق سيارة "فنطاس" فى التجمع الخامس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ضبط (سائق) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة " فنطاس " حال توقفها بموقع "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك الكهربائية، وتم بإرشاده ضبط السيارة.

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة عابدين "بدون تراخيص"، وبمناقشته إعترف بالإستيلاء على السيارة من مالكها عقب إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالى.

وضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامهما بإستدراج أحد الأشخاص إلى شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان وإجباره على تحويل مبلغ مالى من محفظة إلكترونية بالإكراه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالى .

وضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بإستدراج آخر وإحتجازه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان والإستيلاء على هاتفه المحمول بالإكراه عقب التعدى عليه بالضرب، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول المُستولى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.