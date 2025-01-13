الكشف عن موقف ريال مدريد من إقالة أنشيلوتي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 01:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف ريال مدريد من إقالة مدربه الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، عقب الخسارة القاسية أمام برشلونة، بنتيجة 5-2، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد لا يفكر بإقالة أنشيلوتي، في الوقت الحالي.

وأضافت: “داخل ريال مدريد هم يثقون في أن كارلو أنشيلوتي يمكنه قلب الأمور مع اللاعبين الذين يمتلكهم”.

وأتمت الصحيفة: “يتناقش ريال مدريد حول ما إذا كان سيتعاقد مع لاعبين في يناير/كانون الثاني أم سيستخدم لاعبي الأكاديمية.. المراكز التي يريد ريال مدريد تعزيزها هي الظهير الأيمن وجلب قلب دفاع جديد”.