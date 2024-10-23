خاص| محمد العمروسي عن تعاونه مع مصطفي شعبان في "حكيم باشا": في كيمياء بينا كبيرة في المسلسل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد العمروسي عن كواليس مع النجم مصطفي شعبان في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "حكيم الباشا" التي من المقرر عرضة في السباق الرمضاني 2025.

وقال محمد العمروسي في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الفني": “أنا ومصطفى شعبان بيننا كيمياء كبيرة، وأجواء العمل معه مليئة بالضحك والهزار، وهذه ليست المرة الأولى التي أعمل فيها معه، فقد اجتمعنا سابقًا في مسلسل "المعلم" الذي حقق نجاحاً كبيراً الحمد لله".

أحداث مسلسل حكيم الباشا

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ويتناول العديد من القضايا المعاصرة، بما في ذلك تجارة الآثار. وقد بدأ فريق العمل تصوير المشاهد الأولى بالديكور الأساسي، حيث جمعت المشاهد بين مصطفى شعبان ومنذر رياحنة.

أبطال مسلسل حكيم الباشا

مسلسل حكيم باشا من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي بقيادة المنتج تامر مرسي. ويشارك في بطولته مصطفى شعبان، الذي يخوض لأول مرة تجربة الدراما الصعيدية، إلى جانب دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، منذر رياحنة، وهاجر الشرنوبي.