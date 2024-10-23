إسلام حافظ ينضم لأبطال فيلم "درويش"

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضم الفنان إسلام حافط لفريق عمل فيلم درويش،ويجسد شخصية مختلفة خلال شاب يدعى المطبعجي وذلك فى فترة الأربعينات.



أحداث فيلم درويش



وتدور أحداث فيلم درويش، في إطار أكشن كوميدي، حول قصة البطل الشعبي درويش المصري، الذي يجسده عمرو يوسف، وتظهر دينا الشربيني بشخصية حبيبته، ويشاركهم في بطول العمل الفنان مصطفى غريب، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.



آخر أعمال إسلام حافظ



جدير بالذكر أن آخر أعمال إسلام حافظ مسلسل "دون سابق إنذار" رمضان الماضي، وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار

والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان، تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.