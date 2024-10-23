تيتا زوزو 24..شجار نور محمود مع أولاده وتقربه من شقيقه

القاهرة - محمد ابراهيم -



شهدت حلقة اليوم من مسلسل تيتا زوزو العديد من التغيرات في الأحداث من أهمها تقرب نور محمود من شقيقه كيلاني .

شهدت الحلقة مشهد لنور محمود وهو يتشاجر مع ابنه التي ذهبت لشقة شاب مما يتطور الشجار مع الأم والابن أيضًا فينفعل نور محمود في نهاية الأمر باعترافهم أنه اب فاشل فيذهب ويترك البيت .

عودة محبة الأشقاء



يذهب نور محمود إلى بيت شقيقه كيلاني الذي كان مقاطعة والنظر له على أنه فاشل كما منع ابنه من التحدث معه ، لكنه لجأ له وتصالحت الأمور بينهم .

قصة تيتا زوزو



تدور قصة وأحداث مسلسل تيتا زوزو حول الدكتورة إعتزاز والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس وهى جدة لديها العديد من الأحفاد وتعمل على حل المشاكل التي تواجههم.





فريق عمل تيتا زوزو



ويشارك في مسلسل تيتا زوزو نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، صلاح عبدالله، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، بسمة داوود، وآخرين من النجوم، والعمل من إخراج شيرين عادل.

آخر أعمال نور محمود



وكان آخر أعمال الفنان نور محمود، هو مسلسل محارب، بطولة الفنان حسن الرداد، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزهم: حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.