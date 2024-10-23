نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق السيد: سجلت 29 هدفًا مع الزمالك.. وتارديللي كان مدربًا رائعًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن هناك طرق لعب عادت للظهور مجددًا منها طريقة 3-4-3، ولكن حسب رؤية كل مدير فني، مشيرًا إلى أنه لعب مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر في طريقة 3/5/2، وقيام الظهير الأيسر باللعب كجناح، بالإضافة إلى وجود ارتكاز قوي بجانب لاعب مختلف في مركز 8.

تصريحات طارق السيد

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "كنت ألعب كجناح في بعض الأوقات، وسجلت 29 هدف مع نادي الزمالك بعيدًا عن أهدافي مع منتخب مصر، ولم أسجل أي ركلة جزاء ولست مصنفًا من ضمن العناصر التي تسدد الركلات من الأساس داخل الفريق، وطرق اللعب أصبحت كثيرة حاليًا".

وأضاف: "حصلت على بطولات كثيرة في الزمالك، وكواليتي اللاعبين كان يضم لاعبين مميزين وكلهم من المواهب الكبيرة، وكذلك في النادي الأهلي، كما أن المدافعين كانوا نجومًا وقادرين على التعامل جيدًا في الخروج بالكرة تحديدًا".

وزاد: "كل مدربي الزمالك في فترة وجودي كانوا يمنحوا اللاعبين راحة في الملعب، وكنا نضم بدائل كثيرة، وسبق وتواجد في أحد المباريات 7 لاعبين من أصحاب القدم اليسرى، من بينهم طارق السعيد وعبدالواحد وأبوالعلا وأحمد عبدالله وكوليبالي وخالد الغندور، في مراكز مختلفة داخل الملعب، والإيطالي ماركو تارديللي الذي قاد منتخب مصر كان وراء تغيير طريقة اللعب في مرحلة معينة".

وأشاد طارق السيد بالمدرب الإيطالي تارديللي، رغم أنه كان يجلس على مقاعد البدلاء وقاد المنتخب الوطني في 6 مباريات، قبل تعيين حسن شحاتة الذي لعب مباراتين في التصفيات فقط، مؤكدا أنه كان له بصمة فنية كبيرة في الهجوم مع المدرب الإيطالي وقام بتغيير طريقة اللعب لـ4-4-2، ورغم انني كنت بديلا رغم التألق لكنه جلس معي وشرح لي كافة الأسباب.