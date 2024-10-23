نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مع نظيره فريق لايبزيج الألماني، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة ليفربول مع نظيره لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول ولايبزيج، مساء اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تردد قناة BeIN Sports 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2