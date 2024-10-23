نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024: أجواء معتدلة مع نشاط للرياح وفرص لأمطار خفيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس ليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، حيث يسود طقس معتدل في ساعات الليل الأولى، ويميل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

أما خلال النهار، فيكون الطقس مائلًا للحرارة على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، في حين يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تحذيرات الطقس

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية، من نشاط الرياح المتوقع اليوم في أغلب المناطق، وهو ما سيساهم في تلطيف الأجواء بشكل عام. كما توجد فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدن الكبرى:

القاهرة : العظمى 28، الصغرى 19

: العظمى 28، الصغرى 19 العاصمة الإدارية : العظمى 28، الصغرى 18

: العظمى 28، الصغرى 18 6 أكتوبر : العظمى 28، الصغرى 19

: العظمى 28، الصغرى 19 الإسكندرية : العظمى 27، الصغرى 21

: العظمى 27، الصغرى 21 بورسعيد : العظمى 26، الصغرى 20

: العظمى 26، الصغرى 20 شرم الشيخ : العظمى 31، الصغرى 22

: العظمى 31، الصغرى 22 الغردقة: العظمى 30، الصغرى 22

مناطق الصعيد:

أسيوط : العظمى 30، الصغرى 17

: العظمى 30، الصغرى 17 سوهاج : العظمى 30، الصغرى 18

: العظمى 30، الصغرى 18 قنا : العظمى 31، الصغرى 19

: العظمى 31، الصغرى 19 الأقصر : العظمى 32، الصغرى 21

: العظمى 32، الصغرى 21 أسوان: العظمى 32، الصغرى 19

سيناء:

العريش : العظمى 26، الصغرى 20

: العظمى 26، الصغرى 20 طابا : العظمى 27، الصغرى 18

: العظمى 27، الصغرى 18 كاترين: العظمى 23، الصغرى 9

نصائح للمواطنين

مع توقع انخفاض درجات الحرارة في الليل والصباح الباكر، يُنصح بارتداء ملابس دافئة في هذه الفترات.

كما يُفضل متابعة تحديثات الطقس باستمرار، خاصة في المناطق التي قد تشهد تساقطًا للأمطار أو نشاطًا ملحوظًا للرياح.