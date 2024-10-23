نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يفتح النار وينتقد المسؤولين عن الكرة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وجه الإعلامي أحمد شوبير نداءً للمسؤولين عن كرة القدم في مصر، مطالبًا بتطبيق صارم وحاسم للقوانين واللوائح على جميع الأندية دون استثناء.

شوبير يفتح النار وينتقد المسؤولين عن الكرة في مصر

وقال شوبير في حديثه عبر برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم": "لا يمكن أن ننتظر 6 أشهر للبت في تقارير، وكل شيء يتم بناءً على الأهواء. إذا كانت هناك قضية، يجب عرضها واتخاذ قرار سريع."

وأضاف: "أتمنى أن تنص اللوائح الجديدة على وضع حد زمني، وليكن 3 أسابيع كحد أقصى لأي لجنة مثل لجنة الانضباط لاتخاذ القرارات."

وتابع شوبير: "كيف يمكن أن تستمر القرارات معلقة لستة أو سبعة أشهر؟ لو كانت لدينا قرارات صارمة، لما ذهب موضوع الشحات والشيبي إلى النيابة والمحاكم، ولما كانت القضايا المعلقة منذ 5 أشهر لا تزال قائمة."

وأشار إلى أن المسؤولين في لجنة الانضباط باتحاد الكرة كانوا يشغلون مناصب كبيرة في القضاء المصري، وكانوا يتعاملون مع قضايا عديدة هناك دون تأخير، متسائلًا عن سبب التأخير في قضايا الاتحاد.

وأضاف: "المشكلة في رياضتنا هي غياب تطبيق القانون في بعض الأحيان، وهذا لا ينبغي أن يكون بوجود وزير أو أي مسؤول."

واختتم شوبير: "قضية مؤمن زكريا انتهت مؤخرًا بعد ثلاث جلسات فقط، فما الذي يجعل الأمور أكثر تعقيدًا في الرياضة؟ لا يجوز التساهل في هذه الأمور."