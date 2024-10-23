نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يؤكد التزامه بالقانون ويفتح تحقيقًا في أحداث نصف نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.

و يؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون.

وفي هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.