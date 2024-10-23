ريال مدريد يقلب الطاولة ويكتسح بروسيا دورتموند بخماسية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أحداث مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تمكن دونيايل مالين من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من جيراسي إلى زميله مالين الذي استقبلها بتسديدة قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس تيبو كورتوا.

ونجح جيمي بينو جيتينز في تسجيل الهدف الثاني لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 34، بعد عرضية أرضية من دونيايل مالين من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جيتينز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 36، بعد تسديدة يسارية قوية من رودريجو جوس، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية ليتابعها جود بيلينجهام بتسديدة أخرى، ارتطمت بنفس العارضة.

وصوب جوليان براندت لاعب بروسيا دورتموند، تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38، ولكن أبعدها الحارس تيبو كورتوا من أعلى يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

واستطاع أنطونيو روديجر أن يسجل هدف تقليص الفارق لصالح ريال مدريد في الدقيقة 60، بعد عرضية من كيليان مبابي من جهة اليمين إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها روديجر برأسية رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 62، سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني والتعادل لصالح ريال مدريد، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وسجل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 83، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الرابع لصالح ريال مدريد والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 86، بعد انطلاقة سريعة من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء، ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس كوبيل.

وشهد الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، الهدف الخامس لصالح ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور، بعد تسديدة يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يحتل الميرنجي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء، فيما يحتل أسود الفيستفاليا المركز الخامس بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.