لحظة كبيرة.. نور النبوي يروج لأولى حلقات "6 شهور" مع فريق العمل

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان نور النبوي لأولى حلقات مسلسل "6 شهور" والذي شهد أولى بطولاته المطلقة.



ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له بجانب الحلقة معلقًا:" جماعة مسلسل 6 شهور دلوقتي على واتش أت، لحظة كبيرة أوي بالنسبالي يارب المسلسل يعجبكم "، ونشر صورته برفقة فريق العمل وكزبرة وهم يشاهدون أولى الحلقات معًا.

قصة مسلسل “6 شهور”

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.



تفاصيل مسلسل 6 شهور

يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم. المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما.

آخر أعمال نور النبوي



يذكر أن آخر أعمال نور النبوي هو مسلسل "إمبراطورية مين"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد