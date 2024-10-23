هانى شاكر يلتقى جمهور الكويت الخميس 31 أكتوبر بحديقه الشهيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر حفلا جماهيريا كبيرا بحديقه الشهيد بالمسرح المكشوف بالكويت يوم الخميس 31 أكتوبر بمصاحبه المايسترو أندريه معلولى.

أبرز اغاني أمير الغناء العربى هانى شاكر

ويغنى أمير الغناء العربى هانى شاكر بالحفل "بحبك أنا، بحبك يا غالى، حنعيش، ولا بيك ولا بيا، فرق فى الإحساس، مش بعتب عليك، المفروض، معاك، كتبتلى السنين، مشتريكى، نسيانك صعب، غلطة، متهدديش، سألتك، لسة بتسألى، لو بتحب، على الضحكاية، كده برضو يا قمر، يا ريتنى، ايه يا للى بحبك، عيشها من قلبك" بالاضافه إلى أغانى الالبوم الجديد البوم جميل فى حل تعبانى حياتى بستانى شوق أديتك ورود مالكه كل حياتى عادى حمل الليالى