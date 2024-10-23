الرياضة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، حيث تقام العديد من المباريات النارية بين كبار القارة الأوروبية.

ويتصدر فريق أستون فيلا جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط بعد الفوز في جميع الجولات التي خاضها منذ بداية البطولة.

تذاع جميع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البطولة.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.

أتالانتا 7:45 سيلتك

بريست 7:45 باير ليفركوزن

لايبزيج 10:00 ليفربول

مانشستر سيتي 10:00 سبارتا براج

برشلونة 10:00 بايرن ميونخ

أتليتكو مدريد 10:00 ليل

سالزبورج 10:00 دينامو زغرب

بنفيكا 10:00 فينورد

يونج بويز 10:00 إنتر ميلان

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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