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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع زيادة سعر الفائدة العالمي طويل الأجل 1.4%… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:11 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ توقع صندوق النقد الدولي، نمو سعر الفائدة العالمي طويل الأجل 0.8% و1.4% خلال عامي 2024، و2025 على التوالي.
وخفض الصندوق من توقعاته لنمو مؤشر أسعار المستهلكين العالمية بنسبة 0.1% لتصل إلى 5.8% خلال العام الجاري، و 4.3% خلال 2025، وفقًا لتقريره الصادر اليوم تحت عنوان ” آفاق الاقتصاد العالمي”.
ورجح صندوق النقد نمو أسعار المستهلكين في الاقتصاديات الكبرى خلال 2024 و2025 بمعدل 2.6% و2% على التوالي، في مقابل نمو المؤشر في الأسواق الناشئة والنامية خلال نفس الفترة بنسب 7.9%، و5.9%.
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