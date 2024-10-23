مال وأعمال

صندوق النقد يتوقع نمو الدين الخارجي للأسواق الناشئة والنامية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع نمو الدين الخارجي للأسواق الناشئة والنامية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:15 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ توقع صندوق النقد الدولي، نمو الدين الخارجي للأسواق الناشئة والنامية بمعدل 29% خلال العام الجاري، و28.3% خلال 2025.

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ورجح الصندوق ارتفاع خدمة الدين لهذه الأسواق خلال 2024، و2025 بمعدل 9.9%، و9.8% على التوالي.

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ومن ناحية أخرى، توقع زيادة أسعار السلع غير الوقود عالميًا بمعدل 2.9% في 2024، قبل أن تنخفض إلى 0.2% العام المقبل.

كما توقع زيادة أسعار المصنوعات خلال 2024، و2025 بمعدل 1.6%، و1.2% على التوالي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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