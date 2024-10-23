- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع نمو الدين الخارجي للأسواق الناشئة والنامية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:15 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ توقع صندوق النقد الدولي، نمو الدين الخارجي للأسواق الناشئة والنامية بمعدل 29% خلال العام الجاري، و28.3% خلال 2025.
ورجح الصندوق ارتفاع خدمة الدين لهذه الأسواق خلال 2024، و2025 بمعدل 9.9%، و9.8% على التوالي.
ومن ناحية أخرى، توقع زيادة أسعار السلع غير الوقود عالميًا بمعدل 2.9% في 2024، قبل أن تنخفض إلى 0.2% العام المقبل.
كما توقع زيادة أسعار المصنوعات خلال 2024، و2025 بمعدل 1.6%، و1.2% على التوالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد يتوقع نمو الدين الخارجي للأسواق الناشئة والنامية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.