انت الأن تتابع خبر طرح عطاء لشراء كميات كبيرة من القمح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الأربعاء، عطاء لشراء 100 ألف طن قمح أو 120 ألف طن قمح، موضحة طريقة التقديم والشروط التي يجب الالتزام بها من قبل الراغبين في الاشتراك بالعطاء.

وبحسب العطاء، فإن الوزارة أوضحت أن على الراغبين في الاشتراك بالعطاء مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، مشيرة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 2:00 من ظهر الثلاثاء المقبل.

واشترطت إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.