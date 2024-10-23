"ريمونتادا" ريال مدريد تُسقط دورتموند

"ريمونتادا" ريال مدريد تُسقط دورتموندحقق فريق ريال مدريد فوزاً مثيراً بنتيجة 5-2 ضد بوروسيا دورتموند، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتمكن الفريق "الملكي" من قلب الطاولة على نظيره الألماني الذي كان متقدما بهدفين من توقيع دونيل مالين (د30')، وزميله جيمي جيرمين (د34').

وسجل الفريق الإسباني، أهدافه، عن طريق كل من أنطونيو رودغير (د60') فينيسيوس جونيور (د62'- د86' - د90+3') ولوكاس فاسكيز (د83').

وبهذه الفوز الثمين، رفع فريق العاصمة الإسبانية رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق بوروسيا دورتموند عند 6 نقاط.

وفي مباراة ثانية، واصل فريق أستون فيلا الإنجليزي انطلاقته المميزة هذه الموسم في، بفوز ثالث تواليا على حساب بولونيا الإيطالي (2- صفر).

وسجل الاسكتلندي جون ماكجين والكولومبي جون دوران الهدفين في الدقيقتين (55، 64).

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 9 نقاط وتصدر الترتيب العام في دوري المجموعة الذي يضم 36 فريقا، فيما مني بولونيا بهزيمته الثانية مقابل تعادل، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الـ.28.

أما في المباراة الثالثة، فقد تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي (1-1) على ملعب "الأمراء" في العاصمة باريس.

سجل المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة (55) هدف باريس سان جيرمان، ونوا لانج في الدقيقة (34) هدف آيندهوفن.

ورفع باريس سان جيرمان بهذا التعادل رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ17، فيما رفع آيندهوفن رصيده إلى نقطتين في المركز الـ27.

وفي المباراة الرابعة، مني فريق يوفنتوس الإيطالي بخسارة مفاجئة أمام ضيفه شتوتجارت الألماني (صفر- 1) على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو.

وسجل المالي البلال توريه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+ 2) .

وشهدت المباراة طرد دانيلو لاعب يوفنتوس في الدقيقة (84)، وإهدار الفرنسي إنزو ميلوت لاعب شتوتجارت ضربة جزاء في الدقيقة (86).

ورفع شتوتجارت بفوزه الأول في المسابقة مقابل تعادل وهزيمة، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ16، فيما مني يوفنتوس بهزيمته الأولى مقابل فوزين، وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ11.

أما في المباراة الخامسة، فقد حقق آرسنال الإنجليزي الفوز على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني (1- صفر) على ملعب "الإمارات" في لندن.

وسجل دميترو رزنيك مدافع شاختار دونيتسك هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة (29).

ورفع أرسنال بفوزه الثاني تواليا في المسابقة مقابل تعادل، رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما مني شاختار دونيتسك بهزيمته الثانية مقابل تعادل، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الـ29.

وفي المباراة السادسة، عاد فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى بلاده بفوز ثمين على حساب مضيفه شتورم جراتس النمساوي (2- صفر) على ملعب "يو بي سي ارينا" بمدينة جراتس.

وسجل نونو سانتوس والسويدي فيكتور جيوكيريس الهدفين في الدقيقتين (23، 53).

ورفع سبورتينغ لشبونة بفوزه الثاني مقابل تعادل، رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما مني شتورم جراتس بهزيمته الثالثة تواليا، وبقي بلا نقاط في المركز الـ32.

وأخيرا في المباراة السابعة، حقق جيرونا الإسباني الفوز على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة (2- صفر) على ملعب "مونتيليفي" في جيرونا.

وسجل ميجيل جوتيريز وخوانبي لوبيز الهدفين في الدقيقتين (42، 73).

ورفع جيرونا بفوزه الأول في المسابقة بعد هزيمتين، رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ20، فيما مني سلوفان براتيسلافا بهزيمته الثالثة تواليا، وبقي بلا نقاط في المركز الـ36 والأخير.