نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: مصر تدعم جهود مواجهة آثار الأزمات الدولية السلبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للدعم الذي تقدمه روسيا، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها موسكو خلال رئاستها لتجمع قمة بريكس، معربًا عن سعادته بمشاركة مصر في القمة لأول مرة. جاء ذلك خلال قمة ثنائية عقدت بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي على هامش قمة بريكس، حيث أشار إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع روسيا سواء على الصعيد الثنائي أو ضمن أطر التعاون متعدد الأطراف، وفي مقدمتها قمة بريكس.

دعم المساعي الدولية

وشدد الرئيس السيسي على دعم مصر لأي مساعٍ دولية تهدف إلى مواجهة التداعيات السلبية للأزمات الدولية، مؤكدًا أهمية تعزيز التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية داخل تجمع بريكس، والعمل على إصلاح النظام المالي العالمي بما يخدم مصالح الدول النامية.

كما أشاد الرئيس بالتقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في عام 2018، مثمنًا الدور الروسي في تنفيذ المشاريع القومية بمصر، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.