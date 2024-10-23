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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن موضوع عبدالواحد السيد مدير الكرة، ونبيل دونجا ومصطفى شلبي أمام الجهات القضائية حاليًا في الإمارات، مشيرًا إلى أن النادي أصدر بيان يؤكد احترامه لدولة الإمارات، والعلاقة جيدة معهم، وهم دائمًا يستقبلون المصريين بكل ترحاب.

طارق السيد: فتوح أصبح أكثر التزامًا واستفاد من الدرس القاسي

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "لا بد من عدم الانسياق وراء المهاترات، العلاقة بين مصر والامارات كبيرة ومميزة، ويجب على مثيري الفتن الابتعاد تمامًا، لأن الدولتين لديهم علاقات رائعة".

وأضاف: "أحمد فتوح حصل على درس قاسٍ، وهو الآن أصبح اكثر التزامًا ومواظب على الصلاة، وهو شخص طيب للغاية، في بعض الأحيان يحدث لأي شخص ظروف معينة، ويبتعد الطريق الصحيح، لكن فتوح تعرض لدرس كبير، وأشكر أهل المتوفى على العفو عنه، وقبول التصالح".

وواصل: "حدث جلسات كثيرة لتحفيز لاعبي الزمالك خلال الساعات الأخيرة، وجوميز مميز في نقطة ابعاد اللاعبين عن الضغوط النفسية والمشكلات، ودائمًا في مواجهات الأهلي يظهر الفريق بشكل جيد ويتفوق عليه بشكل واضح، وهي نقطة جيدة لأي مدير فني وهي قدرته على التعامل بشكل مميز".

وأكمل: "بالتأكيد نقطة التوفيق مهمة للزمالك، ونقطة اختيار بديل لـ مصطفى شلبي الذي أصبح خارج لقاء الأهلي تمامًا، وبالتأكيد الأقرب بالنسبة لجوميز هو البولندي ميشالاك، ولكن من الممكن وجود عبدالله السعيد وبجواره محمد شحاتة ومحمد حمدي، فيما يلعب ناصر ماهر وزيزو وسيف الدين الجزيري في الهجوم، وبالتأكيد قد تكون مغامرة كبيرة لو لعب بهذا الشكل، لكن كل شئ وارد".

وواصل: "عبدالله السعيد أصبح أكثر لاعب (يجري داخل الملعب) في فريق الزمالك، وقادر على الوقوف جيدًا بالكرة، ويمتاز بالتمركز المميز داخل الملعب، مع محمد شحاتة ومحمد حمدي، يستطيع الثلاثي تقديم مستوى جيد".

وأضاف: "الزمالك تأثر سلبيًا بسبب عوامل الطقس في الإمارات، وكذلك فريق بيراميدز أيضًا رغم إنه يضم كواليتي عالٍ أيضا، ومحمد شحاتة خامة جيدة لكنه لا يقدم المستوى المأمول في مركز الظهير الأيمن، وغياب عمر جابر أثر بشكل كبير، ومع عودته بالإضافة لـ زيزو، سيمنح الزمالك قوة في تلك الجبهة".

وأكد: "بنتايك لعب بشكل جيد أمام صديق إيجولا وخلفه محمد الشيبي، والظهير الأيسر المغربي من أفضل صفقات الزمالك، ومستواه يزيد بشكل واضح، وقد يكون تأثر بحالة مصطفى شلبي الذي لم يكن جيدا في اللقاء السابق، بينما يحيى عطية الله عليه ضغوط شديدة لأنه جاء خلفًا لـ معلول، كما أن حالة لاعبي الأهلي ليست جيدة، هو لاعب دولي وقادر على استعادة مستواه، وينقصه فقط أن يعود الفريق جماعيًا بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".

واستأنف حديثه قائلا: "كولر لديه مشكلة حتى الآن، وهي غياب محمد عبدالمنعم الذي كان يخرج بالكرة بشكل جيد من المناطق الدفاعية، والفريق تأثر سلبًا بتلك النقطة مؤخرًا، عكس الزمالك الذي تفوق مؤخرًا عن طريق حسام عبدالمجيد وبنتايك اللذان يجيدان الخروج بالكرة بشكل أفضل، وهي من الحلول الجيدة التي اعتمد عليها جوميز لبناء الهجمات".