باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق آيندهوفن الهولندي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد آيندهوفن، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

استهل لاعبو فريق باريس سان جيرمان أحداث الشوط الأول، بمحاولات على استحياء لتسجيل هدف أول قبل انتهاء الشوط.

وسدد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان كرة قوية عند الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول ولكنها ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 34 أحرز نوا لانج لاعب فريق آيندهوفن الهولندي، الهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان، بأسيست من إسماعيل صيباري.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد آيندهوفن الهولندي، بتقدم الأخير بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان، في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 55 بعد تمريرة من فبيان روبيز.