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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الأجواء داخل معسكر نادي الزمالك متوترة بسبب حبس عبدالواحد السيد مدير الكرة والثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي.

خالد الغندور: رعب وتوتر في معسكر الزمالك بسبب الثلاثي المحتجز في الإمارات

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الأجواء متوترة والقلق يسود المعسكر بسبب خوفهم على زملائهم".

وأضاف:" اللاعبين مرعوبين من فكرة حجز الثلاثي وتساؤلات كثيرة حول كيفية المشاركة في مباراة نهائي السوبر المصري والثلاثي لم تتم حل أزمتهم حتى الآن".

وأختتم:" جوميز رافض هو الأخر خوض المباراة واللاعبين محتجزين، بعيدُا عن قرار مجلس الإدارة".

