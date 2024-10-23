نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الأهلي يعود لحسابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، يستعد بشكل جيد لمواجهة الأهلي وطالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم، مشيرا إلى أن المدرب كان يعلم بإقامة المباراة بشكل طبيعي.

نجم الأهلي يعود لحسابات الزمالك

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "محمد شريف مطروح على طاولة نادي الزمالك، خصوصا في ظل الاقاويل التي تتردد حول امكانية رحيله في يناير عن الخليج، كما أن نادي بيراميدز رصد 700 الف دولار لضم اللاعب".

وأضاف: "الزمالك يسعى لضم محمود جهاد من نادي فاركو قبل غلق باب القيد، وهناك مفاوضات مستمرة وحتى الان لا يوجد اتفاق نهائي، ولكن هناك صفقات تبادلية مطروحة بين الناديين، من بينهم سامسون وحسام أشرف بعدما خرج الثنائي من حسابات جوميز".