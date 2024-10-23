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حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 24-10-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 24-10-2024

مهنياً: تشعر بسيطرة أكبر على ضبط الأمور وتغمرك الشجاعة، وتتزود قدرة كبيرة على الكلام المقنع فتدافع عن موافقك بجرأة وموضوعية تلفتان الأنظار.

عاطفياً: اختر سلاح الدبلوماسية والليونة للتعاطي مع الشريك، في بعض الأحيان تكون الكذبة اللائقة أفضل من الحقيقة الجارحة.

صحياً: لا ترفع نبرة صوتك حتى لو شعرت بالغضب أو الانزعاج، وحاول أن تضبط أعصابك ولا تدع الآخرين يستدرجونك إلى فقدان السيطرة على تصرفاتك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 24-10-2024

مهنياً: تحتل مركزاً سلطوياً كبيراً، وتتحرك على مختلف الصعد، إنها يوم بنّاء وواعد، أنجز مهماتك بدقة حتى لو كثرت وتجنب التقصير والمماطلة وحافظ على موضوعيتك.

عاطفياً: تبدو سعيداً وشجاعاً، وتبدو راضياً عن نفسك، وترغب في توسيع دائرة علاقاتك الاجتماعية واقتحام آفاق عاطفية جديدة.

صحياً: التزامك بنظامك الغذائي الصحي وعدم استماعك لمحاولات من حولك لإحباطك يسبب الضيق للآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 24-10-2024

مهنياً: يطرأ بعض الضغط والتوترو يظهران جلياً في بعض الفترات، وتواجه بلبلة وفوضى وبعض المخاوف، حذار الحوادث التافهة والتهور والطيش.

عاطفياً: تغيير في الاتجاهات يغزو حياتك، ويأتي مع الأيام المقبلة، إلا أنك ترى ملامحه منذ اليوم وهو دقيق جداً في وقت يكون الإشراق الشخصي قوياً والتألق الفكري في أوجه.

صحياً: تتحسن صحتك نتيجة اتباع تعلميات طبيبك، فحاول أن تستمر على نصائحه حتى تتخطى كل ما مر عليك من مشاكل صحية.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 24-10-2024

مهنياً: تضغط عليك الأعمال، ويشير هذا التراجع إلى دراسة عميقة لعلاقاتك ومراجعة الحسابات وامتحان دقيق.

عاطفياً: إياك أن تضيع في التفاصيل أو أن تتقبل بعض الآراء الواهية والواهمة، تعيش صعوبة ما وتطلب مساعدة أو دعماً، وتتراجع الشؤون العاطفية والشخصية.

صحياً: المشكلات الصحية المتواصلة تعكّر صفو حياتك ومزاجك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية والاضطراب.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 24-10-2024

مهنياً: تتعاطى شؤوناً مالية تتعلق برسوم أو ضمانات، فيتطلب منك تفادي الأزمات الحكمة والهدوء، وتبرز قضية قانونية تتعلق بشراكة ويمارس عليك بعض النافذين ضغوطاً.

عاطفياً: يثير هذا اليوم بعض الذبذبات أو الالتباس، فحاول أن توضح الرؤية وألا تترك مجالاً للتفسيرات الخاطئة، فتكون التأثيرات شديدة جداً ما يولد نوعاً من الحقد.

صحياً: تشعر في ظل تقلبات الطقس بالتهاب في الحلق، فحافظ على نفسك وتجنب الإفراط في المشروبات الباردة واهتم بنفسك فهي تستحق.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 24-10-2024

مهنياً: تتمتع بإنطلاقة قوية جداً، وبثقة بالنفس، وبمعنويات عالية، فأنت نشيط ومثابر وتساهم في إحلال جو مسالم ومعتدل، ما يجعلك ركناً أساسياً في المؤسسة التي تعمل فيها.

عاطفياً: تجنّب المشاكل على أنواعها، وحاول تفادي النقاش غير المجدي مع الشريك، وخفف النمط الذي تعتمده في التعاطفي معه.

صحياً: ضع حياتك الصحية نصب عينيك، وخصوصاً بعد مرورك بأيام كثيرة كانت الوعكات الصحية رفيقة لك.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 24-10-2024

مهنياً: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.

عاطفياً: تتغير وجهة نظرك بعض الشيء في الشريك، بسبب حدوث بعض المواقف، لذلك يجب أن تفكر جيداً فى علاقتكما معاً لتتجنبا الوصول إلى الانفصال.

صحياً: تحتاج إلى الإهتمام بصحتك سواء من حيث ساعات النوم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة بعض الألعاب الرياضية.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 24-10-2024

مهنياً: مع القمر المكتمل تعيد النظر في بعض الإجراءات والقرارات المتعلقة بحياتك المهنية، وتضطر إلى حسم أمرك.

عاطفياً: علاقتك بالشريك، عليك البعد عن التسلط وحب التملك، بل اترك له المزيد من الحرية حتى تحافظ على بقاء أجواء الحب والرومانسية بينكما.

صحياً: حالتك الصحية في استقرار جيد منذ مدة طويلة بسبب اهتمامك بصحتك على نحو ممتاز، فابذل قصارى جهدك للحفاظ على ما حققته.

حظك اليوم برج القوس الخميس 24-10-2024

مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يعرضك لأزمة أو يتسبب ببعض المناوشات أو يضعك أمام خيار دقيق يتعلق بالعمل والعائلة معاً.

عاطفياً: يتغير قدرك العاطفي وتعيش شهر عسل أول وثانياً، وتتلقى دعوات كثيرة فتلتقي أناساً متنوعين وتترك أثراً هائلاً وإيجابياً أينما حللت.

صحياً: أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، والسبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ مدة.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 24-10-2024

مهنياً: تملك طاقة ديناميكية وتكون فرص النجاح والتفوق كبيرة جداً، تتمتع بشعبية وبزخم هائل من المعنويات والحماسة.

عاطفياً: يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي سار أو برحلة جميلة مع من تحب، وتفصح له عن حقيقة مشاعرك ومدى إخلاصك له.

صحياً: لا تتماد في السهر أو إهمال نظام تغذيتك، عليك بالنوم والراحة كي تحافظ على توازنك الصحي.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 24-10-2024

مهنياً: حاول أن تصغي إلى الآخرين وأن تفهم هواجسهم، كُن مستمعاً أكثر من متكلّم ودوّن ملاحظاتك.

عاطفياً: تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح بين ذكرات الماضي والواقع، وتحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك.

صحياً: احرص في الصباح على ممارسة رياضة المشي، فهي تخلصك من الدهون الزائدة وتمنحك النشاط والحيوية طوال اليوم.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 24-10-2024

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم أرباحاً، ويصلك خبر أو اتصال من الخارج، وربما تحضّر لإطلاق مشروع أو لإعلان عن خطة لافتة وتفرح لتسوية وانفراج.

عاطفياً: كرر محاولات التقرب من أحد الأشخاص الذي يعجبك ولا تخضع لشروط، باستطاعتك تحقيق هدفك والوصول إلى ما تسعى له.

صحياً: كن حريصاً على وضعك الصحي، ولا تقصر في هذا المجال، وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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