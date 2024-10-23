حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 24-10-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 24-10-2024

مهنياً: تشعر بسيطرة أكبر على ضبط الأمور وتغمرك الشجاعة، وتتزود قدرة كبيرة على الكلام المقنع فتدافع عن موافقك بجرأة وموضوعية تلفتان الأنظار.

عاطفياً: اختر سلاح الدبلوماسية والليونة للتعاطي مع الشريك، في بعض الأحيان تكون الكذبة اللائقة أفضل من الحقيقة الجارحة.

صحياً: لا ترفع نبرة صوتك حتى لو شعرت بالغضب أو الانزعاج، وحاول أن تضبط أعصابك ولا تدع الآخرين يستدرجونك إلى فقدان السيطرة على تصرفاتك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 24-10-2024

مهنياً: تحتل مركزاً سلطوياً كبيراً، وتتحرك على مختلف الصعد، إنها يوم بنّاء وواعد، أنجز مهماتك بدقة حتى لو كثرت وتجنب التقصير والمماطلة وحافظ على موضوعيتك.

عاطفياً: تبدو سعيداً وشجاعاً، وتبدو راضياً عن نفسك، وترغب في توسيع دائرة علاقاتك الاجتماعية واقتحام آفاق عاطفية جديدة.

صحياً: التزامك بنظامك الغذائي الصحي وعدم استماعك لمحاولات من حولك لإحباطك يسبب الضيق للآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 24-10-2024

مهنياً: يطرأ بعض الضغط والتوترو يظهران جلياً في بعض الفترات، وتواجه بلبلة وفوضى وبعض المخاوف، حذار الحوادث التافهة والتهور والطيش.

عاطفياً: تغيير في الاتجاهات يغزو حياتك، ويأتي مع الأيام المقبلة، إلا أنك ترى ملامحه منذ اليوم وهو دقيق جداً في وقت يكون الإشراق الشخصي قوياً والتألق الفكري في أوجه.

صحياً: تتحسن صحتك نتيجة اتباع تعلميات طبيبك، فحاول أن تستمر على نصائحه حتى تتخطى كل ما مر عليك من مشاكل صحية.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 24-10-2024

مهنياً: تضغط عليك الأعمال، ويشير هذا التراجع إلى دراسة عميقة لعلاقاتك ومراجعة الحسابات وامتحان دقيق.

عاطفياً: إياك أن تضيع في التفاصيل أو أن تتقبل بعض الآراء الواهية والواهمة، تعيش صعوبة ما وتطلب مساعدة أو دعماً، وتتراجع الشؤون العاطفية والشخصية.

صحياً: المشكلات الصحية المتواصلة تعكّر صفو حياتك ومزاجك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية والاضطراب.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 24-10-2024

مهنياً: تتعاطى شؤوناً مالية تتعلق برسوم أو ضمانات، فيتطلب منك تفادي الأزمات الحكمة والهدوء، وتبرز قضية قانونية تتعلق بشراكة ويمارس عليك بعض النافذين ضغوطاً.

عاطفياً: يثير هذا اليوم بعض الذبذبات أو الالتباس، فحاول أن توضح الرؤية وألا تترك مجالاً للتفسيرات الخاطئة، فتكون التأثيرات شديدة جداً ما يولد نوعاً من الحقد.

صحياً: تشعر في ظل تقلبات الطقس بالتهاب في الحلق، فحافظ على نفسك وتجنب الإفراط في المشروبات الباردة واهتم بنفسك فهي تستحق.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 24-10-2024

مهنياً: تتمتع بإنطلاقة قوية جداً، وبثقة بالنفس، وبمعنويات عالية، فأنت نشيط ومثابر وتساهم في إحلال جو مسالم ومعتدل، ما يجعلك ركناً أساسياً في المؤسسة التي تعمل فيها.

عاطفياً: تجنّب المشاكل على أنواعها، وحاول تفادي النقاش غير المجدي مع الشريك، وخفف النمط الذي تعتمده في التعاطفي معه.

صحياً: ضع حياتك الصحية نصب عينيك، وخصوصاً بعد مرورك بأيام كثيرة كانت الوعكات الصحية رفيقة لك.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 24-10-2024

مهنياً: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.

عاطفياً: تتغير وجهة نظرك بعض الشيء في الشريك، بسبب حدوث بعض المواقف، لذلك يجب أن تفكر جيداً فى علاقتكما معاً لتتجنبا الوصول إلى الانفصال.

صحياً: تحتاج إلى الإهتمام بصحتك سواء من حيث ساعات النوم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة بعض الألعاب الرياضية.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 24-10-2024

مهنياً: مع القمر المكتمل تعيد النظر في بعض الإجراءات والقرارات المتعلقة بحياتك المهنية، وتضطر إلى حسم أمرك.

عاطفياً: علاقتك بالشريك، عليك البعد عن التسلط وحب التملك، بل اترك له المزيد من الحرية حتى تحافظ على بقاء أجواء الحب والرومانسية بينكما.

صحياً: حالتك الصحية في استقرار جيد منذ مدة طويلة بسبب اهتمامك بصحتك على نحو ممتاز، فابذل قصارى جهدك للحفاظ على ما حققته.

حظك اليوم برج القوس الخميس 24-10-2024

مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يعرضك لأزمة أو يتسبب ببعض المناوشات أو يضعك أمام خيار دقيق يتعلق بالعمل والعائلة معاً.

عاطفياً: يتغير قدرك العاطفي وتعيش شهر عسل أول وثانياً، وتتلقى دعوات كثيرة فتلتقي أناساً متنوعين وتترك أثراً هائلاً وإيجابياً أينما حللت.

صحياً: أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، والسبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ مدة.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 24-10-2024

مهنياً: تملك طاقة ديناميكية وتكون فرص النجاح والتفوق كبيرة جداً، تتمتع بشعبية وبزخم هائل من المعنويات والحماسة.

عاطفياً: يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي سار أو برحلة جميلة مع من تحب، وتفصح له عن حقيقة مشاعرك ومدى إخلاصك له.

صحياً: لا تتماد في السهر أو إهمال نظام تغذيتك، عليك بالنوم والراحة كي تحافظ على توازنك الصحي.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 24-10-2024

مهنياً: حاول أن تصغي إلى الآخرين وأن تفهم هواجسهم، كُن مستمعاً أكثر من متكلّم ودوّن ملاحظاتك.

عاطفياً: تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح بين ذكرات الماضي والواقع، وتحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك.

صحياً: احرص في الصباح على ممارسة رياضة المشي، فهي تخلصك من الدهون الزائدة وتمنحك النشاط والحيوية طوال اليوم.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 24-10-2024

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم أرباحاً، ويصلك خبر أو اتصال من الخارج، وربما تحضّر لإطلاق مشروع أو لإعلان عن خطة لافتة وتفرح لتسوية وانفراج.

عاطفياً: كرر محاولات التقرب من أحد الأشخاص الذي يعجبك ولا تخضع لشروط، باستطاعتك تحقيق هدفك والوصول إلى ما تسعى له.

صحياً: كن حريصاً على وضعك الصحي، ولا تقصر في هذا المجال، وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى.