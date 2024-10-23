‏بلينكن: الرد الإسرائيلي على إيران يجب ألا يؤدي إلى توسيع الصراع في المنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ‏بلينكن، إن الرد الإسرائيلي على إيران يجب ألا يؤدي إلى توسيع الصراع في المنطقة.

وفي زقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.