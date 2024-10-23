نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تجمد 410 ملايين شيكل من أموال السلطة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمرت بتجميد 410 ملايين شيكل من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية".

وأوضحت أن "المحكمة قامت بذلك في أعقاب دعوى بقيمة تزيد عن ملياري شيكل قدمتها بعض عائلات ضحايا السابع من أكتوبر ضد السلطة وحركة حماس".

وأضافت: "جاء في الدعوى أن السلطة لم تتخذ إجراءات لإحباط الإعتداءات، بل قامت بتمويل ذلك ودفع أموال لأفراد عائلات مخربين، كما يضمن تجميد الأموال تعويض العائلات في حال قبول المحكمة بالدعوى في نهاية المطاف".