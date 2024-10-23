أحمد عادل: لا يجوز مقارنة كولر مع جوزيه.. وطرق اللعب كانت تمنح اللاعبين حرية كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق، أن طرق اللعب قديمًا كانت ممتعة والمدرب كان يمنح اللاعب الحرية كاملة في اللعب، والاعتماد في طريقة 3/5/2 على الظهيرين في القيام بالواجبات الهجومية، وكل لاعب كان يبذل قصارى جهده، عكس ما يحدث حاليًا الظهيرين أصبح واجباتهم الدفاعية كثيرة ومقيدة لأي ظهير في الظهور بشكل قوي.

أحمد عادل: لا يجوز مقارنة كولر مع جوزيه

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "قدمت مستوى جيد مع نادي الاتحاد السكندري تحت قيادة كارلوس كابرال، وهو من المدربين الذين يمنح لاعبيه حرية في اللعب، عكس مانويل جوزيه الذي كان يطالب بتنفيذ تعليماته، ويمنعنى من الدخول للعمق كثيرًا في وسط الملعب".

وأضاف: "مانويل جوزيه كانت له رؤية خاصة في الملعب، وكواليتي اللاعبين خلال تلك الفترة كان رائعًا، ويستطيع تقديم مستوى مميز، وكل لاعب كان يُحاسب نفسه قبلما يحاسبه المدرب، ويخرج كل عنصر في الفريق أفضل مستوى عنده".

وواصل: "أي مدرب داخل الأهلي قادر على النجاح، لأن مجلس الإدارة يمنحه مساحة كبيرة في العمل ويوفر له كل الإمكانيات، ولا يضعون ضغطًا على أي مدرب في النتائج، وهذه هي السياسة التي كان يتعامل بها الأهلي مع مانويل جوزيه، وفي وجود البرتغالي كانت الفرق المنافسة أقوى محليا وقاريًا، والمقارنة بين جوزيه وكولر مختلفة، والمنافسة في إفريقيا لم تكن مثل السابق، والأفضل عدم وضع الثنائي في مقارنة مطلقا، لأن الظروف اختلفت تمامًا".